ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 6-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманНагельсман — удачный ход для сборной Германии, но Клопп все еще маячит на горизонте «Тоттенхэм»Дерби с «Арсеналом» станет первым испытанием Постекоглу в «Тоттенхэме» Антуан ГризманнТретье колесо. Непрекращающаяся борьба «Атлетико» за возможность сравниться с «Реалом» и «Барсой»
  • 00:00
    • Гол Фернандеша обеспечил «МЮ» гостевую победу над «Бернли» в матче АПЛ
  • 22:27
    • «Зенит» разгромил «Пари НН» и пробился в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
  • 21:34
    • «Барселона», уступая к 80-й минуте 0:2, вырвала победу у «Сельты»
  • 21:05
    • «Ювентус» неожиданно проиграл «Сассуоло»
  • 20:58
    • «Спартак» минимально одолел «Динамо»
    Все новости спорта
    Букайо Сака
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Букайо Сака
    Сегодня в 16:00 состоится лондонское дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм». За ходом матча 6-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Канониры» идут без поражений на старте чемпионата Англии, набрав 13 очков в 5-ти турах. Сейчас команда Артеты занимает четвертое место в таблице, уступая «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

    В эту среду «Арсенал» триумфально вернулся в Лигу Чемпионов, одержав крупную победу в первом туре группового этапа над ПСВ (4:0). Голами в составе лондонцев отличились Сака, Троссар, Жезус и Эдегор.

    Перед матчем в Лиге Чемпионов «канониры» с минимальным счетом обыграли на выезде «Эвертон» в 5-м туре АПЛ. До того подопечные Артеты вырвали победу у «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, забив два мяча в компенсированное ко второму тайму время.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» набрал столько же очков, сколько и «Арсенал» (по 13), но опережает «канониров» по лучшей разнице мячей. «Шпоры» за 5 туров одержали четыре раза выиграли и один раз сыграли вничью.

    В прошлые выходные «Тоттенхэм» одержал 4-ю подряд победу в АПЛ, но далась она подопечным Постекоглу с большим трудом. «Шпоры» на своем поле принимали «Шеффилд Юнайтед» и уступали со счетом 0:1 вплоть до 90-й минуты. Уже в компенсированное ко второму тайму время «Тоттенхэм» забил дважды усилиями Ришарлисона и Кулушевски и вырвал три очка.

    До этого «шпоры» последовательно обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Бёрнли» (2:0) и «Борнмут» (5:2). А матч первого тура против «Брентфорда» завершился вничью (2:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» в обоих матчах обыграл своего соперника — 3:1 дома и 2:0 на выезде. Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету каждой из команд по 4 победы и езе две встречи завершились вничью.

    Прямая речь

    Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу:

    «Что касается нашей игры, то мы не изменимся, приятель. Мы выйдем на поле и напугаем их до смерти.

    Я прекрасно понимаю, что соперничество в северном Лондоне очень важно для болельщиков, и принимаю это во внимание. Когда я был тренером "Селтика", болельщиков интересовал только результат. Мне это нравится, в этом вся прелесть игры. Это страсть, которую она приносит».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.69.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры