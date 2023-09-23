Сегодня в 16:00 состоится лондонское дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм». За ходом матча 6-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Канониры» идут без поражений на старте чемпионата Англии, набрав 13 очков в 5-ти турах. Сейчас команда Артеты занимает четвертое место в таблице, уступая «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

В эту среду «Арсенал» триумфально вернулся в Лигу Чемпионов, одержав крупную победу в первом туре группового этапа над ПСВ (4:0). Голами в составе лондонцев отличились Сака, Троссар, Жезус и Эдегор.

Перед матчем в Лиге Чемпионов «канониры» с минимальным счетом обыграли на выезде «Эвертон» в 5-м туре АПЛ. До того подопечные Артеты вырвали победу у «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, забив два мяча в компенсированное ко второму тайму время.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» набрал столько же очков, сколько и «Арсенал» (по 13), но опережает «канониров» по лучшей разнице мячей. «Шпоры» за 5 туров одержали четыре раза выиграли и один раз сыграли вничью.

В прошлые выходные «Тоттенхэм» одержал 4-ю подряд победу в АПЛ, но далась она подопечным Постекоглу с большим трудом. «Шпоры» на своем поле принимали «Шеффилд Юнайтед» и уступали со счетом 0:1 вплоть до 90-й минуты. Уже в компенсированное ко второму тайму время «Тоттенхэм» забил дважды усилиями Ришарлисона и Кулушевски и вырвал три очка.

До этого «шпоры» последовательно обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Бёрнли» (2:0) и «Борнмут» (5:2). А матч первого тура против «Брентфорда» завершился вничью (2:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» в обоих матчах обыграл своего соперника — 3:1 дома и 2:0 на выезде. Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету каждой из команд по 4 победы и езе две встречи завершились вничью.

Прямая речь

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу:

«Что касается нашей игры, то мы не изменимся, приятель. Мы выйдем на поле и напугаем их до смерти.

Я прекрасно понимаю, что соперничество в северном Лондоне очень важно для болельщиков, и принимаю это во внимание. Когда я был тренером "Селтика", болельщиков интересовал только результат. Мне это нравится, в этом вся прелесть игры. Это страсть, которую она приносит».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.69.