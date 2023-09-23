Абаскаль: Рад обыграть сильное и качественное «Динамо»

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(1:0).

«Важная победа. Могли забивать еще, в первом тайме имели 3–4 хороших момента. Соперник бил издали, не надо было ему позволять. Но и после перерыва мы выглядели остро, не хватало точности. Рад обыграть сильное и качественное "Динамо". Доволен, что не пропустили, это говорит о реакции команды на серию относительных неудач.

Зиньковский и Промес поменялись флангами? В тот момент нам требовался баланс и умение Зиньковского играть один в один. Промес же лучше при входах в штрафную. В итоге оба были активны, имели опасные моменты», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 16 пунктов и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» осталось 15 баллов и пятая строчка.