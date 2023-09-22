В «Зените» сообщили о том, когда Васильев восстановится после травмы

Полузащитникпропустит 6-8 недель из-за перелома пятой плюсневой кости.

«По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления — 6-8 недель.

Футбольный клуб "Зенит" желает Дмитрию Васильеву скорейшего восстановления и возвращения на поле!», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Васильев получил травму на 17-й минуте матча Кубка России с «Ахматом» (3:3, 4:2 по пен.). В нынешнем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «сине-бело-голубых» и не отметился результативными действиями.