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    В «Зените» сообщили о том, когда Васильев восстановится после травмы

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    Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев пропустит 6-8 недель из-за перелома пятой плюсневой кости.

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    «По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления — 6-8 недель.

    Футбольный клуб "Зенит" желает Дмитрию Васильеву скорейшего восстановления и возвращения на поле!», — сообщает пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что Васильев получил травму на 17-й минуте матча Кубка России с «Ахматом» (3:3, 4:2 по пен.). В нынешнем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «сине-бело-голубых» и не отметился результативными действиями.

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