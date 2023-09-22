«В таких больших матчах фаворитов не бывает». Силкин — о предстоящем матче «Спартак» — «Динамо»

Экс-тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 9-го матча РПЛ между «бело-голубыми» и

«В таких больших матчах фаворитов никогда не бывает. Даже если команды идут в противоположных частях турнирной таблицы. О таких играх ничего не надо говорить, все всё прекрасно понимают.

В недавнем кубковом матче "Динамо" недооценили возможности "Спартака" и получили сильнейший подзатыльник. После такого разгромного поражения всегда хочется взять реванш. Это была очень сильная пощёчина.

Уверен, что динамовцы сделают правильные выводы и иначе подойдут к предстоящей игре», — сказал Силкин Чемпионату.

Напомним, что матч «Спартак» — «Динамо» состоится 23-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.