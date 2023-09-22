Сильянов объяснил причины, почему мало играет в этом сезоне

Крайний защитник «Локомотива»рассказал, почему в нынешнем сезоне он так редко выходит на поле.

«Я сам виноват в том, что не играл в начале сезона. У меня была череда невезений. Сначала я заболел — прямо перед отъездом на игру проснулся с температурой. Потом готовился к следующей игре, и у меня воспалилась щека. Все дело в этом. Я разговаривал с Галактионовым, он рассчитывает на меня. Мне просто не везло, такое бывает. Сейчас все хорошо», — сообщил Сильянов Sport24.

Александр Сильянов — воспитанник ЦСКА, в 2019 году перешел в московский «Локомотив», где с ходу закрепиться в основном составе не смог. В 2022 году он был арендован «Ростовом», где стал ключевым игроком. Летом 2023 года вернулся в «Локомотив», но пока сыграл всего три матча во всех турнирах.