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    Семак: Бакаев сам попросил отпустить его в аренду

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» (ОАЭ).

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    Бакаев перешел в «Аль-Вахду» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.

    «Мы разговаривали с Зелимханом полтора месяца назад, когда у него была возможность выиграть конкуренцию и стать игроком стартового состава. Этого не произошло. Он подошёл и попросил, если будут предложения от другого клуба, отпустить его в аренду, ему нужно было немного перезагрузиться. Я сказал ему: "Если будут варианты, приходи, обсудим. Если не будет форс-мажоров, будет возможность тебя отпустить, мы так и сделаем". Что в принципе и произошло.

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    • Зелимхан молодец. На мой взгляд, ему очень непросто пришлось. Очень эмоциональный характер, естественно, большие амбиции, и каждый день приходится выкладываться на сто процентов, при этом вносить в команду только позитив, я думаю, это говорит о его прекрасных человеческих и профессиональных качествах. Думаю, что все его дальнейшие шаги будут абсолютно правильными. Конечно, мы ждём его возвращения. Если нам будет нужно и если он захочет, мы будем рады и надеемся, что он ещё сможет себя проявить. Хотя за время пребывания в "Зените" он сыграл более 30 матчей, три забил, три отдал. Конечно, статистика не та, которую ожидал он, но тоже неплохая. Сказать, что это было потраченное время, нельзя абсолютно», — приводит слова Семака «Чемпионат».

    Transfermarkt оценивает стоимость Бакаева в 2,5 миллиона евро.

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