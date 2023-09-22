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    Нигматуллин считает, что фаворита в матче «Спартак» — «Динамо» нет

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    Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем дерби, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо».

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Дерби между "Спартаком" и "Динамо" станет украшением тура. Красно-белым явно пошла на пользу двухнедельная пауза. Команда взбодрилась и стала играть гораздо лучше. Но фаворита в предстоящей игре точно нет. Шансы у двух команд на победу абсолютно одинаковые. "Динамо" слишком рано все списали со счетов. Личка явно налаживает ситуацию, команда начинает стабильно себя вести. Уверен, что он захочет отыграться за прошлое обидное поражение в Кубке России», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат» .

    Матч состоится 23 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19:00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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