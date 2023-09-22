Фабрицио Романо: Нагельсманн возглавит сборную Германии

станет новым главным тренером сборной

По информации журналиста Фабрицио Романо, о назначении 36-летнего специалиста могут объявить в пятницу, 22 сентября.

Источник утверждает, что Нагельсманн и Немецкий футбольный союз уже согласовали условия детали контракта.

Кроме того, стороны определились, кто войдет в тренерский штаб.

Нагельсманн сменит на этом посту Ханса-Дитера Флика, который был уволен после разгромного поражения от сборной Японии (1:4) в начале сентября.

Предыдущим местом работы Нагельсманна была «Бавария», откуда его уволили в марте этого года.

Ранее сообщалось, что в Немецком футбольном союзе также рассматривали возможность назначения известного нидерландского специалиста Луи ван Гала.

Напомним, сборная Германии автоматически попала в финальную часть Евро-2024 на правах страны-хозяйки турнира.