Игрок «Спартака» поделился ожиданиями перед матчем РПЛ с «Динамо»

Полузащитниквысказался о предстоящем матче 9-го тура РПЛ с

«Удастся ли повторить победу над "Динамо" в матче Кубка России со счетом 4:1 в игре РПЛ? Матч в Кубке против "Динамо" нам действительно удался, но чемпионат — это совсем другое дело.

В том числе в плане того, какие игроки выходят на поле. Повторяется одно: нам нужно максимально хорошо подготовиться, чтобы снова набрать три очка. Уверенная победа в матче Кубка точно не может нас расслабить. Дерби не бывают легкими.

Почему в двух турнирах результаты пока различаются? Мы одинаково готовимся ко всем матчам Кубка и РПЛ. Конечно, в лиге играем с не меньшей мотивацией, но ряд встреч сложился так, что победить не удалось. Сейчас очень важно сохранить позитивную волну результатов, чтобы продолжить набирать очки в обоих турнирах.

Единственный мяч в кубковом дерби "Спартак" пропустил в эпизоде, где я противостоял своему другу Нгамалё? Да, он в том эпизоде сыграл хитро — совершил неожиданное движение в другую сторону, не в ту, куда я ожидал.

Вы правы, мы с Муми вместе играли в Швейцарии за "Янг Бойз", поэтому за пределами поля очень хорошо общаемся. Но в матчах такого уровня о дружбе, естественно, нужно на время забывать. Мы живём в одной башне в Москве-Сити, поэтому нередко пересекаемся. Ходим вместе поесть, прогуляться», — приводит слова Мартинса официальный сайт «красно-белых».

Матч 9-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» — «Динамо» состоится 23-го сентября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.