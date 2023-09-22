Личка анонсировал «жару» в матче «Динамо» со «Спартаком»

Марцел Личка Фото: globallookpress.com
Ранее в этом сезоне московские динамовцы уступили «Спартаку» со счетом 1:4 в рамках Кубка России.
«Да, тогда я действительно был зол (смеется). Понятно, что в предстоящем матче будет жара.
Тогда мы проиграли с крупным счетом, играли плохо. Надо отрабатывать тот результат и доказывать, что мы можем играть на высочайшем уровне и бороться с командами уровня Спартака», — приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Динамо»
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября, начало — в 19:00 мск.