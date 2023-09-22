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    «Реакция понятна». Келлвен — о гуле фанатов ЦСКА на выход Фернандеса

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    Защитник ЦСКА Келлвен отреагировал на сравнения с игроком «Зенита» Марио Фернандесом, который ранее также выступал в стане армейского клуба.

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    «Как реагировал на гул в адрес Марио Фернандеса? Реакция болельщиков понятна, потому что Марио перешёл в стан нашего соперника. Их эмоции объяснимы, но это не моё дело — я хотел бы сконцентрироваться на своём выступлении за ЦСКА, чтобы оставить свой след в истории.

    Какая репутация у Марио в Бразилии? Болельщики "Гремио" тоже были недовольны его переходом в "Интернасьонал". Ну, а больше ничего не могу сказать.

    Болельщики будут сравнивать меня с Марио, потому что я играю на его позиции и взял второй номер? Мне кажется, эти сравнения неуместны. Ранее я уже играл под вторым номером, а с Марио я никак не связан. Он оставил свою историю здесь, я хочу оставить свою. Теперь наступает моё время», — приводит слова Келлвена «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Келлвен успел провести 2 матча за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями. Фернандес принял участие в 7-и встречах за «Зенит» в сезоне 2023/2024, который также не набрал очков.

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