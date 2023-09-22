Келлвен о причинах перехода в ЦСКА: «Бенфика» проявляла интерес, но армейцы были настойчивее

Бразильский защитникназвал причины перехода в армейский клуб, несмотря на интерес со стороны

«Почему перешел в ЦСКА? "Бенфика" проявляла интерес, но предложения от них не последовало. ЦСКА же был настойчивее, я очень счастлив своему выбору.

Хорошее предложение? Конечно. Клуб же обладает феноменальной инфраструктурой, плюс за пределами поля есть все необходимое. Например, мне помогли найти отличное жилье, поэтому благодарю клуб за поддержку. Ну и ЦСКА очень хотел меня! — заявил Келлвен в интервью "Матч ТВ".

После 8-и туров ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют с "Ростовом" 24-го сентября.