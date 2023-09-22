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    Канчельскис считает, что Дзюбу не нужно вызывать в сборную России ради рекорда

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил, стоит ли вызвать форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу на товарищеский матч с Камеруном.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Как это вы понимаете, чтобы ставить рекорды и просить кого-то, упрашивать... Может ему еще открыть ворота, чтобы он забивал в пустые постоянно? Давайте так может быть устроим? Что это за отношение? Устанавливать рекорды надо, когда ты играл и был в основном составе сборной. Когда ты был в форме, тогда и устанавливай. Сейчас-то что?! Просить кого-то, упрашивать. Давайте еще попросим, чтобы Веретенникова вызвали в сборную. Что за идиотские мысли? Что это за идиотизм — давайте попросим, заставим. Надо играть в футбол, никого не надо заставлять. Все должно быть так, как есть.

    Это поднимет интерес к сборной? Какой интерес? Интерес к нашей сборной поднимется только тогда, когда мы будем играть на чемпионате мира и чемпионате Европы, и будем проводить отборочные игры. Тогда будет интерес. Футбол — вид спорта номер один в мире, поэтому тут не нужен интерес, тут нужно играть и попытаться вернуться в европейский футбол», — приводит слова Канчельскиса «Спорт День за Днем».

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