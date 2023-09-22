Ивич объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара»рассказал, почему его команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ после восьми туров.

«Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать еще лучше, чем в прошлом.

Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому, ведь каждый следующий соперник будет выкладываться на сто процентов. И это нормально.

Важно знать, как играть в хороший футбол и побеждать в матчах», — приводит слова сербского специалиста «Спорт-Экспресс».

В ближайшем матче «Краснодар» сыграет на своем поле с «Уралом». Игра пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск.