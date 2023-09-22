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    Ивич объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, почему его команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ после восьми туров.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать еще лучше, чем в прошлом.

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    • Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому, ведь каждый следующий соперник будет выкладываться на сто процентов. И это нормально.

    Важно знать, как играть в хороший футбол и побеждать в матчах», — приводит слова сербского специалиста «Спорт-Экспресс».

    В ближайшем матче «Краснодар» сыграет на своем поле с «Уралом». Игра пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск.

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