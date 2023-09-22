Гвардиола высоко оценил игру Альвареса в нынешнем сезоне

Главный тренерзаявил, что нападающийприносит много пользы команде.

«Он всегда вел себя хорошо — играл или не играл, был чемпионом мира или не был. На поле и вне его он один и тот же. В прошлом сезоне у нас были Илкай (Гюндоган) и Кевин (де Брейне), которые были на высоте, а сейчас, из-за травм или по каким-то другим причинам, Альварес приносит нам много пользы.

Именно поэтому он играет, но он должен продолжать работать над собой. Будут матчи, в которых он не будет играть, и он должен быть готов к этому», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

В нынешнем сезоне Альварес провел 6 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

В следующем матче «Ман Сити» встретится с «Ноттингем Форест» 23-го сентября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.