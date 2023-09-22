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    Гвардиола высоко оценил игру Альвареса в нынешнем сезоне

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Хулиан Альварес приносит много пользы команде.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Он всегда вел себя хорошо — играл или не играл, был чемпионом мира или не был. На поле и вне его он один и тот же. В прошлом сезоне у нас были Илкай (Гюндоган) и Кевин (де Брейне), которые были на высоте, а сейчас, из-за травм или по каким-то другим причинам, Альварес приносит нам много пользы.

    Именно поэтому он играет, но он должен продолжать работать над собой. Будут матчи, в которых он не будет играть, и он должен быть готов к этому», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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    • В нынешнем сезоне Альварес провел 6 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

    В следующем матче «Ман Сити» встретится с «Ноттингем Форест» 23-го сентября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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