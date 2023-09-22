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    Грилиш: Чувствую доверие Гвардьолы, он ставит меня на решающие матчи

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш заявил, что чувствует доверие Пепа Гвардьолы.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    «Я очень самоуверенный игрок, я хочу чувствовать себя любимым. Я вернулся с чемпионата мира, и первая моя игра была против "Лидса", и я должен был забивать как минимум два гола в первом тайме, и в перерыве я думал об этом. Но во втором тайме я сделал две передачи Холанну.

    Я чувствовал, что и сам играю хорошо, и тренер выбирал меня в больших матчах, например, против "Арсенала" в Кубке Англии, "Арсенала" в АПЛ, "Тоттенхэма" и так далее. Я чувствовал любовь Пепа — не потому, что он так говорил, а потому, что он выбирал меня в больших матчах», — цитирует Грилиша Goal.

    Джек Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» летом 2021 года. Первый год у него ушел на адаптацию, он не часто появлялся в стартовом составе. Но в прошлом сезоне у него получилось завоевать доверие главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы и стать одним из ключевых игроков команды.

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