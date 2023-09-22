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    Гремио — Палмейрас: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.09.2023 в 03:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Гремио — Палмейрас

    Футбол Латинская Америка
    Гремио и Палмейрас начнут матч в 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 22.09.2023.

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    Последний матч между собой: Палмейрас — Гремио 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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