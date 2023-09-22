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    Эдегор: В «Арсенале» я с первого дня чувствовал себя прекрасно

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    Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал продление контракта с клубом.

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    «Подписание нового контракта было для меня очень простым решением по множеству причин. То, что мы сейчас делаем как клуб, особенное, и я хочу быть частью этого.

    Я очень рад тому, что здесь будет. Я нашёл место, где я смогу по-настоящему обосноваться и назвать его своим домом.

    Моя история, возможно, немного другая, так как я ездил по разным клубам с 16 лет. В "Арсенале" я с первого дня чувствовал себя прекрасно, и теперь это определённо мой дом.

    Я просто хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе и, конечно же, нашим замечательным болельщикам. Я продолжу делать всё, чтобы этот клуб добивался успеха в ближайшие годы», — сказал норвежец в интервью пресс-службе клуба.

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  • 15/09/2023

    • Напомним, что Эдегор продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2028 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 6 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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