Черчесов прокомментировал заявление Карпина об отъезде игроков из России

Известный тренеротреагировал на слова главного тренера сборной России, который призвал игроков уезжать за границу.

«Во‑первых, от этого хуже не будет, если футболист будет играть в Бундеслиге или в АПЛ, испанской или французской лигах. Но есть все‑таки факты.

Наше поколение, допустим, вратари… Станислав Черчесов приезжает из Бундеслиги, Сергей Овчинников из португальской лиги, Дмитрий Харин — из английской лиги. Это три вратаря только. Плюс Андрей Канчельскис из "Манчестер Юнайтед", Игорь Шалимов из "Интера", Игорь Добровольский из "Марселя", другие из "Реал Сосьедад" и "Овьедо". Но это же не сделало нас чемпионами мира.

А вот два турнира, где мы более‑менее выглядели. В Австрии и Швейцарии [на Евро‑2008] третье‑четвертое место заняли, там только один Иван Саенко был, который выступал за границей. На ЧМ‑2018 знаете, сколько таких было? Два! Денис Черышев и Владимир Габулов, который выступал в "Брюгге". Вот вам пожалуйста! От этого ничего ж не изменилось, что якобы игроки играют за границей, а сборная становится сильнее.

Еще раз повторяю: то, что игроки выступают за границей, это плюс, минусов нет, но это не говорит, что сборная России или другая национальная команда обязательно что‑то выиграет. Россия или любая другая сборная — тоже команда. Ее надо создавать, чтобы она выглядела командой.

Прогрессировать можно везде. Опять же, какой клуб, какие требования, какие тренерские установки и на что ты сам нацелен. В наше время было выражение "тренируйте меня, тренеры". Вы, мол, меня тренируйте, а там как получится. Нет! Ты же сам должен какие‑то цели ставить. Можно уезжать — надо пробовать. Я сам такое решение в свое время принял — это факт! Но для хорошего выступления сборной гарантий нет!», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.