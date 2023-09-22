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    Булыкин — о возможном приходе Черчесова в «Локо»: Он способен работать со всеми и давать результат

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    Экс-нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» затронул тему назначения Станислава Черчесова в московский клуб.

    Станислав Булыкин
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    Станислав Булыкин

    «Черчесов всем подходит. Он уже показал, что умеет работать со всеми и добиваться результата. Перейдет он в "Локомотив" или нет, все зависит от результатов Галактионова. Руководство поставило задачи перед ним. Если они не будут выполняться, будут смотреть на другого тренера.
    Но пока, насколько мне известно, руководство доверяет Галактионову.

    И других кандидатур не рассматривает. Все может поменяться, если у "Локомотива" все разладится и потеряются результаты. Зависит ли будущее Галактионова от матча с "Зенитом"? Нет, не думаю», — сказал Булыкин «СЭ».

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    • После восьми туров «Локомотив» идет на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Следующий матч команда проведет 24 сентября в гостях против «Зенита».

    Черчесов был уволен из Ференцвароша« 19 июля после вылета из квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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