Булыкин — о возможном приходе Черчесова в «Локо»: Он способен работать со всеми и давать результат

Экс-нападающий сборной России и «Локомотива»в интервью «СЭ» затронул тему назначенияв московский клуб.

«Черчесов всем подходит. Он уже показал, что умеет работать со всеми и добиваться результата. Перейдет он в "Локомотив" или нет, все зависит от результатов Галактионова. Руководство поставило задачи перед ним. Если они не будут выполняться, будут смотреть на другого тренера.

Но пока, насколько мне известно, руководство доверяет Галактионову.

И других кандидатур не рассматривает. Все может поменяться, если у "Локомотива" все разладится и потеряются результаты. Зависит ли будущее Галактионова от матча с "Зенитом"? Нет, не думаю», — сказал Булыкин «СЭ».

После восьми туров «Локомотив» идет на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Следующий матч команда проведет 24 сентября в гостях против «Зенита».

Черчесов был уволен из Ференцвароша« 19 июля после вылета из квалификационного раунда Лиги чемпионов.