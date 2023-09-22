Гвардиола: Бернарду Силва получил травму. Пропустит одну или две недели

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал о характере полученной травмы португальского полузащитника

«Это небольшая травма, не очень серьезная. Я не знаю — неделю или две недели, он будет вне игры. Почему так много травм? Потому что много игр. Меньше игр — меньше травм. Мы уже несколько сезонов подряд проводим большое количество матчей без отдыха и требуем от игроков больших усилий.

Джек Грилиш выбыл в матче с "Шеффилд из-за удара в колено — это футбол, такое случается. Но обычно мышечные проблемы возникают из-за большого количества игр", — цитирует Гвардиолу ВВС.

Бернарду Силва был травмирован в первом туре ЛЧ в матче с 'Црвеной Звездой' (3:1) и попросил замену на 44-й минуте.