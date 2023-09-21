Тухель: «Бавария» заслуженно обыграла «МЮ»

Главный тренер «Баварии»подвел итоги победного матча над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Есть некоторая парадоксальность в том, что второй тайм мы провели лучше первого, но второй мы проиграли, а первый выиграли. Сегодняшний результат был важен для нашего развития и обретения уверенности, но нам по-прежнему есть над чем работать.

В каждой игре мы угрожаем воротам, в каждой создаем моменты, но в началах таймов мы были очень сдержанны. Повезло, что много в этих отрезках не пропустили. Голы в какой-то мере позволили обрести уверенность и вместе с ней подвижность. Мы не на все 100% довольны пока что, но реакция на возникавшие трудности сегодня была очень хороша.

Это заслуженная победа. Каждая победа в Лиге чемпионов — это большое достижение. Каждая победа над "Манчестер Юнайтед" — большое достижение. У нас не было того ритма игры, которого хотелось бы, — после того как мы сделали счет 3:1, могли бы уверенно доводить игру до победы. Но на каждую неудачу отвечали хорошо», — цитирует Тухеля сайт УЕФА.

В следующем туре мюнхенский клуб отправится в Данию на встречу с «Копенгагеном», а манкунианцы примут на своем поле турецкий «Галатасарай».