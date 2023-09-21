Тен Хаг: Когда забиваешь три гола «Баварии», надо набирать хотя бы очко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о поражении команды в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4).

«Присутствует разочарование, мы должны сохранять концентрацию. Когда забиваешь три гола "Баварии", надо набирать хотя бы очко.

Сейчас такой период, когда многое работает против нас. Мы должны сами привлечь удачу. В последних трёх матчах мы встречались с отличными командами.

Здорово, что Онана взял вину на себя, но это касается всей команды. Ошибки случаются, но важно, чтобы реагировала вся команда. Если один игрок ошибается, надо двигаться дальше, забыть про это. Команда должна верить, что всегда способна всё исправить. И сегодня мы это продемонстрировали.

Важен каждый матч. Мы должны сами привлечь удачу, никто в этом деле не поможет. Надо сохранять концентрацию и не позволять сопернику забивать. Дело не в ошибке, а в том, что сопернику было легко пробить. Только мы можем всё исправить, я в том числе. Всё в наших руках — и только наших», — сказал тен Хаг в эфире TNT Sports.

В следующем туре «Бавария» встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем».