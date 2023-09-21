начнут матч в 22:00 в группе C Лиги Европы, 21.09.2023.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спарта П» — «Арис Лимасол» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53. Календарь и таблица Лиги Европы

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