начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 21.09.2023.

Последний матч между собой: Филадельфия Юнион — Шарлотт 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шарлотт»).

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