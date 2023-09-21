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    Оренбург — Факел: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.09.2023 в 17:15 начнется матч в кубке России по футболу Оренбург — Факел

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    Оренбург и Факел начнут матч в 17:15 в кубке России по футболу, 21.09.2023.

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    Последний матч между собой: Факел — Оренбург 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оренбург» — «Факел». Коэффициент ставки — 2.04.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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