Онана: Это был один из моих худших матчей

Голкиперподвел итог матча против(3:4).

«Это непросто. Мы начали матч очень хорошо. Но после моей ошибки потеряли контроль на игрой. Это сложная ситуация для нас и для меня.

Из-за этой ошибки команде потребовалось отыгрывать пропущенный мяч.

Мне нужно извлечь из этого урок и стать сильнее. Мне понравилось, как команда возвращалась в этот матч.

Мне нужно многое доказать. Мой старт в Манчестере получился не таким хорошим, как я хотел. Это был один из моих худших матчей. Но у нас большие амбиции.

Трудное время для нас. Но мы должны быть вместе и усердно работать» — цитирует Онану BBC.

В следующем туре мюнхенский клуб отправится в Данию на встречу с «Копенгагеном», а манкунианцы примут на своем поле турецкий «Галатасарай».