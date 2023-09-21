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    Онана: Это был один из моих худших матчей

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    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана подвел итог матча против «Баварии» (3:4).

    Андре Онана
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    Андре Онана

    «Это непросто. Мы начали матч очень хорошо. Но после моей ошибки потеряли контроль на игрой. Это сложная ситуация для нас и для меня.

    Из-за этой ошибки команде потребовалось отыгрывать пропущенный мяч.

    Мне нужно извлечь из этого урок и стать сильнее. Мне понравилось, как команда возвращалась в этот матч.

    Мне нужно многое доказать. Мой старт в Манчестере получился не таким хорошим, как я хотел. Это был один из моих худших матчей. Но у нас большие амбиции.

    Трудное время для нас. Но мы должны быть вместе и усердно работать» — цитирует Онану BBC.

    В следующем туре мюнхенский клуб отправится в Данию на встречу с «Копенгагеном», а манкунианцы примут на своем поле турецкий «Галатасарай».

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