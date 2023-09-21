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    Кейн: Если сохраню правильный настрой, то смогу играть столько, сколько захочу

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о том, когда хотел бы завершить карьеру футболиста.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Я думаю о том, чего Месси и Роналду достигли: на четвертом десятке они так же хороши, как и на третьем.

    Мне сейчас только исполнилось 30, и меня, очевидно, будоражит мысль о том, что, если я сохраню свое тело в хорошей форме, если сохраню правильный настрой, то смогу играть на самом высоком уровне столько, сколько захочу», — приводит слова Кейна ESPN.

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    • Напомним, что в это межсезонье форвард перешел из «Тоттенхэма» в «Баварии». В нынешнем сезоне Кейн провел 6 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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