Кейн: Если сохраню правильный настрой, то смогу играть столько, сколько захочу

Нападающийответил на вопрос о том, когда хотел бы завершить карьеру футболиста.

«Я думаю о том, чего Месси и Роналду достигли: на четвертом десятке они так же хороши, как и на третьем.

Мне сейчас только исполнилось 30, и меня, очевидно, будоражит мысль о том, что, если я сохраню свое тело в хорошей форме, если сохраню правильный настрой, то смогу играть на самом высоком уровне столько, сколько захочу», — приводит слова Кейна ESPN.

Напомним, что в это межсезонье форвард перешел из «Тоттенхэма» в «Баварии». В нынешнем сезоне Кейн провел 6 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.