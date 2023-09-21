Газзаев: Руководство ЦСКА должно было весомее поддержать Федотова трансферами

Известный тренерподелился мнением о проблемах

«На мой взгляд, руководство ЦСКА должно было оказать более весомую поддержку своему главному тренеру Владимиру Федотову во время летней трансферной кампании.

Последние ничейные результаты в основное время лишь подтверждают это. К сожалению, мы не увидели откровенно качественных приобретений — и это при том, что команда заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата России и стала обладателем Кубка. "Зенит" и "Спартак" подумали о длине скамейки.

В 2005 году, когда ЦСКА добился победы в Кубке УЕФА, семь позиций в стартовом составе претерпели изменения по сравнению с той командой, которая выиграла национальное первенство в 2003 году.

Безусловно, были приобретены интересные молодые футболисты вроде Файзуллаева, но этого крайне мало. Тем более что этим игрокам понадобится еще некоторое время на адаптацию. Стоило подумать о нескольких усилениях в обороне, средней линии и атаке», — приводит слова Газзаева RT.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.