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    Черчесов — Дзюбе: Дай бог, буду тебя тренировать — ты своими шоу заниматься не будешь

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о высокой медийной активности нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я бы сказал: "Концентрируйся на своей работе! Чтобы это тебя не отвлекало! Закончишь — и будешь!" Мы же не против, чтобы футболист вел какую‑то свою страничку, еще что‑то. А это — уже другая работа, можно сказать. Я не думаю, что это приносит пользу. Причем мы в этом плане не старомодны. Видите, у меня два телефона. Тоже заглядываю. Мы в нормальном мире живем. Другое дело, что футболист все равно должен концентрироваться, особенно такого уровня, когда ты медийный, когда тебя и так из‑за футбола не отпускают, да еще ты сам к этому прибавляешь что‑то. В любом случае, это тебя отвлекает.

    Если нас Артем слышит: Дай Бог буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь! Все», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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