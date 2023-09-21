Гендиректор «Аль-Вахды»: Бакаева отлично приняли в команде

Генеральный директор «Аль-Вахды»рассказал, как проходит адаптация новичка команды

Бакаев перешел в «Аль-Вахду» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.

«Бакаева отлично приняли в команде. Его адаптация идет очень хорошо. Но пока неизвестно, когда именно состоится его дебют.

У нас не было никаких сомнений или опасений при подписании Зелимхана.

То, что сейчас кто-то отказывается от футболистов из России — совершенно неправильно, потому что спорт облегчает жизнь и позволяет сотрудничать со всеми», — приводит слова Алхнайе Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Бакаева в 2,5 миллиона евро.