начнут матч в 22:00 в группе D Лиги Европы, 21.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аталанта» — «Ракув». Коэффициент ставки — 2.16 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Аталанта»).

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