начнут матч в 15:00 в группе B кубка России по футболу, 20.09.2023.

Последний матч между собой: Локомотив — Урал 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.57 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Урал»).

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