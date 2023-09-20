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    Тороп: Акинфеев сильно влияет на игру ЦСКА, но тренер важнее

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    Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал игру 4-го тура группового этапа Кубка России против «Сочи» и рассказал, как влияет на игру команды Игорь Акинфеев.

    Владислав Тороп
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    Владислав Тороп

    «Есть такое суждение, что у вратарей не так много шансов на пенальти. Сегодня угадал, мне повезло. Может, где-то предвидел. По наставлениям сказали, что и как.

    Акинфеев — больше, чем игрок? Конечно! Он очень сильно влияет на игру, но есть субординация — главный тренер и тренерский штаб важнее. Есть субординация, но на поле он управляет игрой, у него есть чувство ритма. Он создаёт баланс, я хочу учиться у кумира детства», — цитирует Торопа «Чемпионат».

    19-летний Владислав Тороп является номинально вторым вратарем ЦСКА, но все чаще начинает появляться в стартовом составе и подменять Акинфеева, когда ему требуется отдых или травмирован.

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