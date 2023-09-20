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    Луис Энрике: Мбаппе — лучший игрок мира. Меня удивили его человеческие качества

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике после победы над дортмундской «Боруссией» (2:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о лидере команды Килиане Мбаппе.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    В этом матче Мбаппе стал автором одно из двух голов «ПСЖ». В начале второго тайма он реализовал пенальти.

    «Для меня Килиан, без сомнения, является лучшим игроком в мире прямо сейчас.

    Что меня больше всего удивило, так это его человеческие качества, приятно видеть его в раздевалке, он всегда улыбается.

    Для "ПСЖ" очень важно иметь лидера такого калибра. Это игрок с сильным менталитетом», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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    • Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.

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