Кейн назвал фаворитов Лиги чемпионов

Нападающийответил на вопрос о том, кого считает фаворитами Лиги чемпионов.

«Я не очень уверен, хотя, конечно, нужно упомянуть действующего чемпиона "Манчестер Сити". Еще есть "Реал" Мадрид с его фантастической историей, и я думаю, что "Бавария" также входит в число фаворитов.

Конечно, Лига чемпионов — это очень сложный турнир с невероятными поединками против великолепных команд, и никогда не знаешь, что может случиться.

Наша цель — контролировать то, что мы можем контролировать, и показать нашу лучшую версию», — приводит слова Кейна Marca.