Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы

Бывший полузащитникстал игрокомиз Костромы, сообщает пресс-служба клуба

«У меня есть опыт выступления и в Первой лиге и во Второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся, и между лигами уже нет такого большого разрыва. Прежде всего, хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам, которые продолжат свой путь в костромском "Спартаке".

Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно», — отметил Глушаков.

Последним клубом 36-летнего полузащитника был «Пари НН».

«Спартак» из Костромы выступает во Второй лиге А и располагается на последнем, 10‑м месте в группе «Золото» с 6 очками после 10 матчей.