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    Глушаков заявил, что еще не подписал контракт с костромским «Спартаком»

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    Экс-игрок сборной России Денис Глушаков отметил, что может продолжить карьеру в костромском «Спартаке». Стороны еще не подписали контракт.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Что я делаю в Ромашкове? Приехал потренироваться, поддержать форму и поделиться опытом с ребятами. Говорят, что я стану костромским спартаковцем? Возможно, но контракт еще не подписал. Время покажет. Появилась новость, что я не буду выступать в Медиалиге? Ну это они там решили, я еще не разговаривал с Димой Егоровым. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — сказал Глушаков в разговоре с пресс‑службой костромского клуба.

    В прошлом сезоне 36‑летний Глушаков выступал за «Химки» и «Пари НН».

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