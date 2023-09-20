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    Каррера: Когда я возглавлял «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности

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    Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу доминации санкт-петербургского «Зенита» в РПЛ.

    Футболист «Спартака» Роман Зобнин
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    Футболист «Спартака» Роман Зобнин

    Сине-бело-голубые стали чемпионами страны пять раз подряд.

    «Почему никто не может несколько сезонов сместить "Зенит" с лидирующей позиции? Видимо, клуб больше старался и проявлял себя. Я бы отметил отличные трансферы "Зенита". Сильные игроки, сильный тренер. И это приводит к успеху.

    Может ли кто-то в ближайшее время отобрать у "Зенита" чемпионство? Почему бы и нет? Футбол замечателен своей непредсказуемостью. Когда я тренировал "Спартак", у "Зенита" тоже были огромные возможности, хорошие игроки и тренеры. Но сначала мы сумели выиграть чемпионат, потом "Локомотив". Поэтому всё возможно», — приводят слова Карреры «Известия».

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