Каррера: Когда я возглавлял «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности

Экс-наставник «Спартака»высказался по поводу доминации санкт-петербургского «Зенита» в РПЛ.

Сине-бело-голубые стали чемпионами страны пять раз подряд.

«Почему никто не может несколько сезонов сместить "Зенит" с лидирующей позиции? Видимо, клуб больше старался и проявлял себя. Я бы отметил отличные трансферы "Зенита". Сильные игроки, сильный тренер. И это приводит к успеху.

Может ли кто-то в ближайшее время отобрать у "Зенита" чемпионство? Почему бы и нет? Футбол замечателен своей непредсказуемостью. Когда я тренировал "Спартак", у "Зенита" тоже были огромные возможности, хорошие игроки и тренеры. Но сначала мы сумели выиграть чемпионат, потом "Локомотив". Поэтому всё возможно», — приводят слова Карреры «Известия».