ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев встретится с Гамротом, Митчелл подерется против Иге. Анонс карда UFC Vegas 79
    Все новости спорта

    «Краснодар» мог подписать Брэйтуэйта и Люка де Йонга

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России Барселона Бундеслига Футбол Германии
    У «Краснодара» несколько лет назад была возможность подписать экс-нападающих «Барселоны» Люка де Йонга и Мартина Брэйтуэйта. Об этом сообщил бывший главный тренер «быков» Мурад Мусаев.

    Мартин Брэйтуэйт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Брэйтуэйт

    « У меня в телефоне остались все характеристики Джона Кордобы, то, как я оценивал его. Я не помню, почему он не оказался в "Краснодаре" раньше, может быть, не смогли договориться.

    Кордоба играл за "Кельн" и "Герту", за "Кельн" провел хороший сезон. В Германии на пространстве он был очень хорош, но я понимал, что в России, когда все команды закроются, возможно, нужно будет играть верхом через фланг.

    Сейчас мы видим, что Кордоба — топ, лучший нападающий в России.

    Кордоба оказался лучше, чем я ожидал. Хорошо комбинирует накоротке со Сперцяном, Кордоба понимает игру.

    У нас была еще одна похожая ситуация. В 2019 году был доступен Люк Де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии: фантастическая игра головой, игра на опережение. По-моему, тогда де Йонг стоил 10 миллионов.

    Он готов был ехать в Россию, но мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды, играть верхом, грузить на него. В итоге он перешел в "Севилью", а потом в "Барселону".

    Кстати, с Брэйтуэйтом "Краснодар" тоже был близок к подписанию», — сказал Мусаев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провел в текущем чемпионате России восемь матчей и забил три гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Посыпет ли «Бавария» соль на раны «Манчестер Юнайтед»?
  • «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • ЦСКА быстро вскроет оборону южан
  • ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Миланская команда сможет увезти три очка из Сан-Себастьяна
  • «Реал Сосьедад» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Реал — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Брага — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры