«Краснодар» мог подписать Брэйтуэйта и Люка де Йонга

несколько лет назад была возможность подписать экс-нападающих «Барселоны». Об этом сообщил бывший главный тренер «быков» Мурад Мусаев.

« У меня в телефоне остались все характеристики Джона Кордобы, то, как я оценивал его. Я не помню, почему он не оказался в "Краснодаре" раньше, может быть, не смогли договориться.

Кордоба играл за "Кельн" и "Герту", за "Кельн" провел хороший сезон. В Германии на пространстве он был очень хорош, но я понимал, что в России, когда все команды закроются, возможно, нужно будет играть верхом через фланг.

Сейчас мы видим, что Кордоба — топ, лучший нападающий в России.

Кордоба оказался лучше, чем я ожидал. Хорошо комбинирует накоротке со Сперцяном, Кордоба понимает игру.

У нас была еще одна похожая ситуация. В 2019 году был доступен Люк Де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии: фантастическая игра головой, игра на опережение. По-моему, тогда де Йонг стоил 10 миллионов.

Он готов был ехать в Россию, но мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды, играть верхом, грузить на него. В итоге он перешел в "Севилью", а потом в "Барселону".

Кстати, с Брэйтуэйтом "Краснодар" тоже был близок к подписанию», — сказал Мусаев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провел в текущем чемпионате России восемь матчей и забил три гола.