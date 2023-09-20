Один из лидеров «Манчестер Сити» получил травму в игре с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Манчестер Сити»не поможет команде в ближайших матчах.

Бернарду получил травму в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:1). Об этом сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

Португалец был заменен незадолго до завершения первого тайма.

«Я еще не разговаривал с врачами, но, похоже, он пропустит ближайшие матчи», — сказал Гвардиола, слова которого приводит Evening Standard.

Бернарду провел в текущем чемпионате Англии четыре матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В субботу, 23 сентября, «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в рамках АПЛ.