«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 4:3 (2:0)

В первом туре группы А Лиги чемпионов мюнхенскаядома в результативном матче обыграласо счетом 4:3.

На 28-й минуте счет открыл Лерой Зане с передачи Гарри Кейна. Спустя четыре минуты Серж Гнабри удвоил преимущество «Баварии».

Сразу после перерыва датскому нападающему «МЮ» Расмусу Хейлунну удалось отквитать один гол. Но спустя 4 минуты Гарри Кейн реализовал пенальти за игру рукой и счет стал 3:1 в пользу «Баварии».

На 88-й минуте Каземиро смог сократить отставание до двух мячей. На 90+2 минуте молодой французский талант Матис Тель сделал счет 4:2, а на 90+5 минуте Каземиро оформил дубль, но был не более чем гол престижа.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Бавария — Манчестер Юнайтед 4:3 Голы: 1:0 Лерой Зане (28'), 2:0 Серж Гнабри (32'), 2:1 Расмус Хёйлунн (49'), 3:1 Гарри Кейн (пенальти) (54'), 3:2 Каземиро (88'), 4:2 Матис Тель (90 + 2'), 4:3 Каземиро (90 + 5') Бавария: Свен Ульрайх, Конрад Лаймер, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Лерой Зане (Матис Тель, 87'), Джамал Мусиала (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 75'), Серж Гнабри (Кингсли Коман, 63'), Гарри Кейн (Томас Мюллер, 87') Манчестер Юнайтед: Расмус Хёйлунн (Антони Марсьяль, 81'), Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Факундо Пельистри (Алехандро Гарначо, 81'), Кристиан Эриксен (Скотт МакТоминай, 69'), Каземиро, Серхио Регилон, Лисандро Мартинес, Виктор Линделёф, Диогу Далот, Андре Онана Предупреждения: Леон Горецка (62'), Лисандро Мартинес (62')

В следующем туре мюнхенский клуб отправится в Данию на встречу с «Копенгагеном», а манкунианцы примут на своем поле турецкий «Галатасарай».