Тухель: Давление, которые ты испытываешь в ЛЧ, особенно приятно

Главный тренервысказался о предстоящем матче команды св рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов — один из самых сложных турниров, и в то же время самых приятных. Это нечто особенное. Для меня большая честь регулярно принимать участие в этом соревновании.

Давление, которые ты испытываешь в Лиге чемпионов, особенно приятно. Это всегда вызов, в том числе на групповом этапе. Мы начнем с абсолютного топ-матча, но и остальные игры в группе будут непростыми. Нам нужно сохранять концентрацию до самого конца.

Результаты "Манчестер Юнайтед" мало что говорят о команде. Никогда нельзя быть уверенными, когда играешь против "МЮ". Когда вы начинаете думать, что контролируете ход игры, они могут сесть глубоко в оборону и полагаться на выдающуюся игру на контратаках с Бруну Фернандешем, Маркусом Рэшфордом и теперь с Расмусом Хейлунном впереди.

Мы не можем выключаться из игры. "Юнайтед" всегда представляет опасность, у них много индивидуально сильных игроков», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что матч 1-го тура группового этапа ЛЧ между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» состоится 20-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.