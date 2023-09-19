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    Тухель: Давление, которые ты испытываешь в ЛЧ, особенно приятно

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче команды с «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Лига чемпионов — один из самых сложных турниров, и в то же время самых приятных. Это нечто особенное. Для меня большая честь регулярно принимать участие в этом соревновании.

    Давление, которые ты испытываешь в Лиге чемпионов, особенно приятно. Это всегда вызов, в том числе на групповом этапе. Мы начнем с абсолютного топ-матча, но и остальные игры в группе будут непростыми. Нам нужно сохранять концентрацию до самого конца.

    Результаты "Манчестер Юнайтед" мало что говорят о команде. Никогда нельзя быть уверенными, когда играешь против "МЮ". Когда вы начинаете думать, что контролируете ход игры, они могут сесть глубоко в оборону и полагаться на выдающуюся игру на контратаках с Бруну Фернандешем, Маркусом Рэшфордом и теперь с Расмусом Хейлунном впереди.

    Мы не можем выключаться из игры. "Юнайтед" всегда представляет опасность, у них много индивидуально сильных игроков», — сказал Тухель на пресс-конференции.

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    • Напомним, что матч 1-го тура группового этапа ЛЧ между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» состоится 20-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.

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