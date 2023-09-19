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    Сторожук: Были разговоры, что «Краснодар» вылетит из РПЛ

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    Наставник тульского «Арсенала» Александр Сторожук вспомнил, как работал в «Краснодаре».

    Форвард «Краснодара» Джон Кордоба
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    Форвард «Краснодара» Джон Кордоба

    «Если оценивать первый этап, когда ушли легионеры, считаю, что провели его достойно. Не ударили в грязь лицом. Был момент, когда могли выигрывать и брать медали, но из-за обидных ничьих в Уфе и здесь, в Туле, недобрали очков и финишировали четвёртыми. Но ведь были же разговоры, что "Краснодар" провалится, чуть ли не вылетит из РПЛ, а может, вообще снимется с чемпионата. Я благодарен ребятам за то, что они в тот момент сплотились. Мы целенаправленно набирали ход и показывали неплохой футбол. Несмотря на пессимистичные прогнозы, "Краснодар" выглядел достойно. Фильм, который недавно вышел, отвечает на многие вопросы. Приятно вспомнить то время.

    Во втором полугодии 2022-го были обстоятельства, которые повлияли на многие вещи. В частности, травмы ведущих игроков. Да и глобальных целей перед нами никто не ставил. Задача была — играть в футбол. И я считаю, мы всё правильно делали с учётом скамейки, на которую сели совсем молодые пацаны, и тяжёлой логистики. Если сейчас в "Краснодаре" появилась ротация, то мы одним составом играли в чемпионате и Кубке. И всё равно с каждым матчем прибавляли и выглядели достойно», — сказал Сторожук «Чемпионату».

    На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России-2023/24.

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