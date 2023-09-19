Сафонов выступил в защиту Карпина после слов тренера об отъезде игроков из России

Вратарь «Краснодара» и сборной Россииотреагировал на слова главного тренера национальной команды, который призвал игроков уезжать за границу.

«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность.

Как по мне, в России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда‑то дальше.

В Европе распространена философия того, что чем больше ты играешь — тем лучше контракт получишь и сможешь попасть в более сильную лигу.

Поэтому совет Валерия Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России всё хорошо. Кроме нашей страны, есть еще много разных лиг, где играют в разнообразный футбол.

Самое главное, что Валерий Георгиевич высказал свое мнение. Зачем осуждать людей за личные честные мысли? Лично я могу сказать ему спасибо за то, что он делится своим мнением.

Для меня круто понимать, что человек искренне говорит то, что он думает. На мой взгляд, те, кто его осуждают, делают неправильно, я бы так не поступал», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.