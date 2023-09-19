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    Милан — Ньюкасл: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.09.2023 в 19:45 начнется матч в группе F Лиги чемпионов Милан — Ньюкасл

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    Милан и Ньюкасл начнут матч в 19:45 в группе F Лиги чемпионов, 19.09.2023.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.48.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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