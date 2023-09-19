Кейн: «Тоттенхэм» хорошо начал сезон

Форварди сборной Англииответил на вопрос о том, продолжает ли он следить за выступлениями. Ранее нападающий играл за «шпор».

«Я слежу за футболом в целом, поэтому всегда смотрю самые яркие моменты игр в английской Премьер-лиге. АПЛ — это то, что я смотрю, смотрел всю свою жизнь и буду смотреть на протяжении всей оставшейся жизни. "Тоттенхэм" хорошо начал сезон, и это здорово», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в своём «твиттере».

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Форвард принял участие в 320 матчах АПЛ, в которых он забил 213 голов и отдал 51 результативную передачу.