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    Кейн: «Тоттенхэм» хорошо начал сезон

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    Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос о том, продолжает ли он следить за выступлениями «Тоттенхэма». Ранее нападающий играл за «шпор».

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Я слежу за футболом в целом, поэтому всегда смотрю самые яркие моменты игр в английской Премьер-лиге. АПЛ — это то, что я смотрю, смотрел всю свою жизнь и буду смотреть на протяжении всей оставшейся жизни. "Тоттенхэм" хорошо начал сезон, и это здорово», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в своём «твиттере».

    Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Форвард принял участие в 320 матчах АПЛ, в которых он забил 213 голов и отдал 51 результативную передачу.

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