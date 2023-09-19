Кейн: «МЮ»- большой клуб, но сейчас я очень счастлив в «Баварии»

Нападающийрассказал о том, почему перешел в мюнхенский клуб, а не в

«Очевидно, летом велись переговоры с разными клубами. Но "Бавария" была клубом, который меня действительно интересовал. Как только они сделали предложение, у меня не было особо других вариантов. И теперь, к счастью, я здесь.

Конечно, "Манчестер Юнайтед" — большой клуб. Но сейчас весь мой фокус на "Баварии", и я очень счастлив», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Напомни, что в это межсезонье форвард подписал контракт с «Баварией». в нынешнем сезоне Кейн провел 4 матча за немецкую команд, забил 4 гола и сделал голевую передачу.