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    Кайседо и Мадуэке готовы вернуться в строй к матчу с «Астон Виллой»

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    Сразу несколько игроков лондонского «Челси» возвращаются в ближайшее время из лазарета. По данным Daily Mail, практически восстановились и готовы сыграть с «Астон Виллой» в ближайшем туре полузащитники Мойзес Кайседо и Нони Мадуэке.

    Мойзес Кайседо
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    Мойзес Кайседо

    Не за горами возвращение в строй центрального защитника Бенуа Бадьяшиля и форварда Армандо Броя, который с декабря прошлого года не провел ни одной встречи из-за разрыва крестообразной связки колена.

    По индивидуальному графику восстанавливаются от повреждений Рис Джеймс и Карни Чуквумуэка. Их возвращение в основную группу запланировано через пару недель. Еще два новичка «аристократов» — Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку приступят к занятиям лишь в начале зимы.

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