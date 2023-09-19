Кайседо и Мадуэке готовы вернуться в строй к матчу с «Астон Виллой»

Сразу несколько игроков лондонского «Челси» возвращаются в ближайшее время из лазарета. По данным Daily Mail, практически восстановились и готовы сыграть с «Астон Виллой» в ближайшем туре полузащитники

Не за горами возвращение в строй центрального защитника Бенуа Бадьяшиля и форварда Армандо Броя, который с декабря прошлого года не провел ни одной встречи из-за разрыва крестообразной связки колена.

По индивидуальному графику восстанавливаются от повреждений Рис Джеймс и Карни Чуквумуэка. Их возвращение в основную группу запланировано через пару недель. Еще два новичка «аристократов» — Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку приступят к занятиям лишь в начале зимы.