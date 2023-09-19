«Потратили много денег, но это ничего не решило». Фердинанд — о проблемах «МЮ»

Экс-игрокуказал на проблемы команды в последние несколько лет.

«Люди ищут козла отпущения, так сейчас ведут себя СМИ. Я вижу людей, которые говорят, что Рашфорд недостаточно усердно работает или что Бруну — плохой капитан.

Комментарии Ральфа Рангника перед уходом были примерно такими: "Этому клубу не нужны лекарства, этому клубу нужна операция на открытом сердце". Никто не посмотрел на этот комментарий и не подумал: "Позвольте мне вникнуть в это". Это показывает, что ни один человек не собирается решать проблему.

У нас был Криштиану Роналду, который показывал хорошую игру, но он не мог исправить положение дел. К нам приходило много менеджеров, обладающих прекрасной репутацией, но они не смогли разобраться с подобной ситуацией. Потратили много денег, но это ничего не решило», — цитирует Фердинанда The Sun.

Напомним, что после 5-и туров АПЛ «Манчестер Юнайтед»занимает 13-е место в таблице 6-ю очками в активе. В следующем матче «красные дьяволы» встретятся с «Баварией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов 20-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов на это противостояние можно посмотреть тут.